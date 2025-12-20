Провалилась вниз на 50 метров: в Уфе спасатели помогли провалившейся в овраг женщине

Сегодня, 20 декабря, спасатели Управления гражданской защиты населения Уфы помогли женщине, провалившейся в овраг. По данным ведомства, днем жительница улицы Сибирякова в Советском районе города позвонила в 112 и сообщила, что заметила на дне оврага женщину.
По предварительной информации, женщина, предположительно, была в состоянии алкогольного опьянения. Она шла по узкой тропинке вдоль оврага и по неизвестным пока причинам скатилась вниз на 50 метров вниз.
— Спасатели воспользовались альпинистским снаряжением и подняли пострадавшую из оврага. Далее им пришлось транспортировать её ещё около 150 метров вверх по тропинке до скорой медицинской помощи — сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.
Предварительно, женщине примерно 40−50 лет. Во время транспортировки она несколько раз теряла сознание. Она сильно замерзла и не могла ничего говорить — смогла назвать лишь имя. Когда медики приняли ее, она ненадолго пришла в себя. Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия.
— Будьте осторожны и внимательны, особенно в условиях скользких и опасных мест. Благодарим очевидцев за своевременный звонок и бдительность! — сообщили в УГЗ Уфы.
