Провалилась вниз на 50 метров: в Уфе спасатели помогли провалившейся в овраг женщине

Предварительно, женщине примерно 40−50 лет. Во время транспортировки она несколько раз теряла сознание. Она сильно замерзла и не могла ничего говорить — смогла назвать лишь имя. Когда медики приняли ее, она ненадолго пришла в себя. Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия.