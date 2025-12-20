В Минске автомобиль врезался в подземный пешеходный переход

ДТП произошло днем на улице Маяковского. Вблизи дома № 20 при перестроении 43-летняя водитель автомобиля Toyota не предоставила преимущество попутному автомобилю Nissan и столкнулась с ним. От удара Nissan выбросило с проезжей части и автомобиль совершил наезд на подземный пешеходный переход. В результате аварии 37-летняя водитель автомобиля Nissan и 18-летняя пассажирка автомобиля Toyota доставлены больницу.