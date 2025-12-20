Воспитали отца подкаблучником: в Ленобласти внук напал на бабушку и дедушку с ножом

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Карла Маркса в городе Сясьстрой. По информации канала, 17-летний юноша схватился за нож во время спора о том, как правильно нужно было воспитывать его отца. Он обвинил бабушку и дедушку в том, что они сделали его родителя подкаблучником и помешали его спортивной карьере. После словесной перепалки юноша начал наносить удары ножом.