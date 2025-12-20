Воспитали отца подкаблучником: в Ленобласти внук напал на бабушку и дедушку с ножом

В Ленинградской области внук напал на бабушку и дедушку с ножом, утверждая, что они воспитали его отца «подкаблучником». Об этом в субботу, 20 декабря, пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Карла Маркса в городе Сясьстрой. По информации канала, 17-летний юноша схватился за нож во время спора о том, как правильно нужно было воспитывать его отца. Он обвинил бабушку и дедушку в том, что они сделали его родителя подкаблучником и помешали его спортивной карьере. После словесной перепалки юноша начал наносить удары ножом.
Пенсионеров госпитализировали — медики оценивают их состояние как среднее и удовлетворительное. Полицейские задержали молодого человека и изъяли нож с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух человек, говорится в публикации.
В ноябре женщина повздорила с мужем в квартире дома в Зеленограде и ударила супруга ножом. Мужчина скончался до прибытия скорой. Силовики задержали подозреваемую. Женщине предъявили обвинение в убийстве супруга.