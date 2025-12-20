Белорус хотел обменять в банке спрятанные на «черный день» 100 долларов, но приехала милиция

Белорус пытался поменять спрятанные на черный день доллары, но приехала милиция. Подробности озвучили в Государственном комитете судебных экспертиз.
Житель Минска пришел в одно из отделения банков для обмена купюры номиналом 100 долларов. В момент проверки подлинность купюры вызвала у кассира пункта сомнения, и она позвонила в милицию.
Милиционерам мужчина сообщил, что нашел доллары на улице, а затем хранил в кошельке «на черный день». Он не знал, что купюра может быть поддельной. При проверке выяснилось, что денежная банкнота отличается от описания и иллюстраций аналогичных денежных билетов того же номинала и года серии.
Белорус пытался поменять спрятанные на черный день доллары, но приехала милиция. Фото: sudexpert.gov.by.
Различия выражены в отсутствии регламентированных элементов (средств) защиты и способов печати, иной цветопередаче изображений. Кроме того, отсутствовали серийные номера, буквенно-цифровой индекс банка, текст лицевой стороны денежного билета. Все перечисленные признаки указывают на то, что купюра фальшивая. По указанному факту было заведено уголовное дело.
