Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились 54 человека

Видновский городской суд Московской области вынес решение о приостановке деятельности пансионата для пожилых «Долгожитель» на 90 суток после массового отравления постояльцев. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции области.
«ООО “Патронаж” признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток», — говорится в сообщении.
Судом установлено, что в пансионате «Долгожитель» отравились 54 человека в возрасте от 74 до 94 лет. Из них 45 человек были госпитализированы. Причиной инцидента стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, допущенные при организации питания.
ООО «Патронаж» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Помимо приостановки деятельности, по факту отравления проводится проверка.
Ранее в СК Подмосковья сообщили, что в пансионате находились 73 человека. В медицинские учреждения в состоянии разной степени тяжести госпитализированы более 40 человек, трое скончались. Продолжается расследование уголовное дела п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.