Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились 54 человека

Судом установлено, что в пансионате «Долгожитель» отравились 54 человека в возрасте от 74 до 94 лет. Из них 45 человек были госпитализированы. Причиной инцидента стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, допущенные при организации питания.