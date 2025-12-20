На Урале полиция проверила бар после инцидента с избиением девушек во время стрима

По информации общественника, у организаторов данных стримов существовал детальный прайс-лист, позволяющий зрителям платить деньги за определённые действия в прямом эфире. В их число входило не только глумление над участниками, но и физическое насилие над приглашёнными девушками, которых спаивали и заставляли выполнять унизительные задания. Во время совместного рейда сотрудников свердловского ГУ МВД и ОМОН в помещении были обнаружены и изъяты специфические предметы: боксёрские перчатки, шлемы и наручники, использовавшиеся в ходе постановочных разборок.