На Урале полиция проверила бар после инцидента с избиением девушек во время стрима

В Екатеринбурге проверяют информацию о треш-стримах с избиением девушек в баре. Видео © Telegram /ЧУКРЕЕВ.
По информации общественника, у организаторов данных стримов существовал детальный прайс-лист, позволяющий зрителям платить деньги за определённые действия в прямом эфире. В их число входило не только глумление над участниками, но и физическое насилие над приглашёнными девушками, которых спаивали и заставляли выполнять унизительные задания. Во время совместного рейда сотрудников свердловского ГУ МВД и ОМОН в помещении были обнаружены и изъяты специфические предметы: боксёрские перчатки, шлемы и наручники, использовавшиеся в ходе постановочных разборок.
Чукреев уточнил, что в деятельности заведения участвовал известный треш-блогер Виталий Реутов, ранее судимый за хулиганство. Павильон, в котором располагался бар, был арендован незаконно и в скором времени должен быть снесён по решению суда. Член Общественной палаты выразил уверенность, что подобные антиобщественные заведения не имеют будущего в городе, и призвал собственников добровольно прекратить подобную деятельность.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах группа подростков совершила акт вандализма, осквернив символы воинской славы в ходе прямой интернет-трансляции. Инцидент произошёл у фонтана перед зданием городской администрации, где участники стрима преднамеренно повредили георгиевские ленты, размещённые на арках. По данным следствия, это была сознательная провокация, организованная треш-стримерами для привлечения аудитории и получения денежных пожертвований от зрителей.
