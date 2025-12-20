Ричмонд
Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились 54 пенсионера

Частный пансионат для пожилых людей в Видном, где было зафиксировано массовое отравление постояльцев, временно прекратит свою работу. Суд вынес постановление о приостановке деятельности учреждения на 90 суток, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Источник: Life.ru

«ООО “Патронаж” признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток», — говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения дела стало известно о 54 пострадавших, 45 из которых находятся в больнице. К сожалению, трое человек погибли.

Напомним, что в частном доме престарелых «Долголетие» в подмосковном Видном зафиксировано массовое отравление, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. У всех диагностирована острая кишечная инфекция. Постояльцы учреждения рассказали, что персонал в течение двух дней не вызывал скорую помощь, пытаясь скрыть факт отравления от родственников. Медиков вызвали только после резкого ухудшения состояния одного из пациентов.

