Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились 54 пенсионера

«ООО “Патронаж” признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток», — говорится в сообщении.
В ходе рассмотрения дела стало известно о 54 пострадавших, 45 из которых находятся в больнице. К сожалению, трое человек погибли.
Напомним, что в частном доме престарелых «Долголетие» в подмосковном Видном зафиксировано массовое отравление, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. У всех диагностирована острая кишечная инфекция. Постояльцы учреждения рассказали, что персонал в течение двух дней не вызывал скорую помощь, пытаясь скрыть факт отравления от родственников. Медиков вызвали только после резкого ухудшения состояния одного из пациентов.
