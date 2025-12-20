Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились 54 пенсионера

Напомним, что в частном доме престарелых «Долголетие» в подмосковном Видном зафиксировано массовое отравление, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. У всех диагностирована острая кишечная инфекция. Постояльцы учреждения рассказали, что персонал в течение двух дней не вызывал скорую помощь, пытаясь скрыть факт отравления от родственников. Медиков вызвали только после резкого ухудшения состояния одного из пациентов.