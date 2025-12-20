Суд приостановил работу подмосковного пансионата, где произошло массовое отравление

О массовом отравлении в частном пансионате стало известно днем ранее. Изначально сообщалось, что пострадали 30 человек, при этом трое скончались. Что известно о произошедшем, какую причину инцидента озвучивают местные жители и кто понесет ответственность — в материале «Вечерней Москвы».