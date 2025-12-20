Суд приостановил работу подмосковного пансионата, где произошло массовое отравление

Суд приостановил работу пансионата в Видном, где отравились 54 постояльца. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.
— Видновский суд приостановил работу пансионата, где отравились 54 пожилых человека. Видновским городским судом Московской области рассмотрено административное дело в отношении пансионата «Долгожитель» ООО «Патронаж». Судом установлено, что накануне произошло отравление постояльцев пансионата «Долгожитель», возраст заболевших от 74 до 94 лет, — говорится в публикации.
О массовом отравлении в частном пансионате стало известно днем ранее. Изначально сообщалось, что пострадали 30 человек, при этом трое скончались. Что известно о произошедшем, какую причину инцидента озвучивают местные жители и кто понесет ответственность — в материале «Вечерней Москвы».