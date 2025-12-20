Суд Подмосковья приостановил работу пансионата, где произошло отравление 54 человек.
Видновский суд Московской области вынес решение о приостановлении деятельности пансионата «Патронаж» на 90 суток. Основанием для такого решения стало массовое отравление 54 постояльцев этого учреждения. Об этом сообщили в пресс-службы Московского областного суда.
«ООО “Патронаж” признано виновным в совершении административного правонарушения… ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток», — сказали в суде. Слова Мособлсуда передает РИА Новости.
Компания-владелец была привлечена к ответственности по статье 6.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данная статья регулирует нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Ранее в подмосковном пансионате для пожилых людей произошло массовое отравление, в результате которого пострадал 21 человек, один из них скончался, сообщает RT. Ранее в московском Центральном университете было зафиксировано отравление 17 учащихся.