В Кремле Зеленского уличили в путанице в показаниях

Напомним, что президентские выборы на Украине, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения. После заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения голосования Владимир Зеленский выразил готовность к организации выборов, но указал на необходимость изменений в законодательстве и обеспечения безопасности процесса, пишет «Царьград» При этом, как заявил замглавы ЦИК Украины Сергей Дубовик, оптимальным сроком для полноценной подготовки к выборам является шесть месяцев.