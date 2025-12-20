Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Владимира Зеленского в противоречиях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский противоречит сам себе в вопросе возможного проведения выборов. По мнению Пескова, Зеленский демонстрирует двойные стандарты, отвергая российские гарантии безопасности, но не возражая против иностранного вмешательства.
«Зеленский противоречит себе, отказываясь от российских гарантий безопасности выборов. При этом он не возражает против вмешательства США, что демонстрирует двойные стандарты и путаницу в его позиции.», — сказал Дмитрий Песков, комментируя высказывания Владимира Зеленского. Его слова передает РИА Новости.
Напомним, что президентские выборы на Украине, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения. После заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения голосования Владимир Зеленский выразил готовность к организации выборов, но указал на необходимость изменений в законодательстве и обеспечения безопасности процесса, пишет «Царьград» При этом, как заявил замглавы ЦИК Украины Сергей Дубовик, оптимальным сроком для полноценной подготовки к выборам является шесть месяцев.