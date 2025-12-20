Съемочная группа «Известий» подверглась нападению на тренинге Юлии Ивлиевой

На съемочную группу газеты «Известия» совершили нападение на тренинге, который проводила называющая себя психологом Юлия Ивлиева.
По данным издания, корреспонденту Ивану Литомину, выполнявшему редакционное задание, нанесли несколько ударов по лицу. При этом охранники заковали журналиста в наручники и незаконно удерживали его.
В публикации уточнили, что Ивлиева начинала свою практику в «Московском тренинговом центре», который обрел дурную славу из-за жестоких методов обучения.
Издание отметило, что нападение на журналистов на тренинге произошла после вопросов к Ивлиевой о ее дипломе, а также о доходах. По факту инцидента проводится доследственная проверка.