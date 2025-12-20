В Минске водитель Nissan въехал в подземный переход после столкновения с Toyota

Согласно предварительным данным, в субботу, 20 декабря, 43-летняя водитель автомобиля Toyota ехала по улице Маяковского в Минске и около дома № 20, когда перестраивалась, не убедилась в безопасности маневра. Водитель не пропустила попутное авто Nissan и врезалась в него.