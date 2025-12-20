В Минске водитель Nissan въехал в подземный переход после столкновения с Toyota. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, в субботу, 20 декабря, 43-летняя водитель автомобиля Toyota ехала по улице Маяковского в Минске и около дома № 20, когда перестраивалась, не убедилась в безопасности маневра. Водитель не пропустила попутное авто Nissan и врезалась в него.
«От удара последний отбросило за пределы проезжей части, где он совершил наезд на подземный пешеходный переход», — уточнили в ГАИ.
В Минске автомобиль после ДТП врезался в подземный переход. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
И отметили, что 37-летняя водитель Nissan, а также 18-летняя пассажирка автомобиля Toyota были доставлены в больницу для обследования.
