В Минске водитель Nissan въехал в подземный переход после столкновения с Toyota

Автомобиль Nissan после столкновения с Toyota врезался в подземный переход в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель Nissan въехал в подземный переход после столкновения с Toyota. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, в субботу, 20 декабря, 43-летняя водитель автомобиля Toyota ехала по улице Маяковского в Минске и около дома № 20, когда перестраивалась, не убедилась в безопасности маневра. Водитель не пропустила попутное авто Nissan и врезалась в него.

«От удара последний отбросило за пределы проезжей части, где он совершил наезд на подземный пешеходный переход», — уточнили в ГАИ.

В Минске автомобиль после ДТП врезался в подземный переход. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

И отметили, что 37-летняя водитель Nissan, а также 18-летняя пассажирка автомобиля Toyota были доставлены в больницу для обследования.

