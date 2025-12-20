Ричмонд
Подросток погиб при взрыве неизвестного предмета в подмосковных Химках

Подросток стал жертвой взрыва неизвестного устройства в Московской области. В ходе происшествия пострадал ещё один несовершеннолетний, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По данным Telegram-канала, трагедия произошла в Химках, в Банном переулке микрорайона Сходня. На месте работают все экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области женщина погибла, подорвавшись на взрывном устройстве. Также губернатор заявил об атаке беспилотника в городе Шебекино. Вячеслав Гладков уточнил, что в результате попадания дрона в автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение спины.

