Подросток погиб при взрыве неизвестного предмета в подмосковных Химках

По данным Telegram-канала, трагедия произошла в Химках, в Банном переулке микрорайона Сходня. На месте работают все экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области женщина погибла, подорвавшись на взрывном устройстве. Также губернатор заявил об атаке беспилотника в городе Шебекино. Вячеслав Гладков уточнил, что в результате попадания дрона в автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение спины.
