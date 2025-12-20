Подросток погиб при взрыве неизвестного предмета в подмосковных Химках

Ранее сообщалось, что в Белгородской области женщина погибла, подорвавшись на взрывном устройстве. Также губернатор заявил об атаке беспилотника в городе Шебекино. Вячеслав Гладков уточнил, что в результате попадания дрона в автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение спины.