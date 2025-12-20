Женщина погибла при детонации взрывного устройства в Белгородской области

В поселке Безлюдовка Шебекинского округа Белгородской области женщина подорвалась на взрывном устройстве. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— В районе села Безлюдовка Шебекинского округа женщина подорвалась на взрывном устройстве. От полученных ранений она скончалась на месте, — написал глава области в Telegram-канале.
Гладков выразил свои соболезнования семье и близким погибшей. Он также сообщил, что в Шебекино мужчина пострадал в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением спины.
До этого Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, еще 10 пострадали. Удары пришлись по селу Замостье и городу Грайворон, среди пострадавших есть один подросток.