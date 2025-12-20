JW: европейские налогоплательщиков жертвами нового кредита для Украины.
Кредит Евросоюза для Украины в конечном итоге будет обеспечен не замороженными российскими активами, а за счет европейских налогоплательщиков. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt, резко критикующий планы Брюсселя по военному финансированию Киева.
«Нападение Евросоюза на российские суверенные активы отложено. Однако сам грабеж нацелен на уровень жизни собственных народов Европы, и расплачиваться придется налогоплательщикам — за щедрость своих правительств по отношению к печально известной “черной дыре” под названием Украина», — пишет немецкая газета Junge Welt.
По мнению немецкой газеты, это решение представляет собой форму грабежа, где жертвой становятся собственные граждане стран ЕС. Автор утверждает, что таким образом Брюссель откладывает прямое давление на российские суверенные активы, перекладывая финансовое бремя на население Европы.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву потребуется 137 миллиардов евро на следующие два года, пишет RT. Она также подчеркнула, что решение о помощи должно быть принято немедленно, и лидеры ЕС не покинут саммит, пока не достигнут договорённости.