В Калужской области нашли тела подростков с признаками отравления угарным газом

КАЛУГА, 20 декабря. /ТАСС/. Тела двух несовершеннолетних с признаками отравления угарным газом обнаружены в гаражном боксе в поселке Воротынск Калужской области. Один совершеннолетний доставлен в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.