В Калужской области нашли тела подростков с признаками отравления угарным газом

«В Воротынске следователи устанавливают обстоятельства смерти двух несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ, по факту обнаружения тел двух подростков», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 20 декабря в гаражном боксе поселка Воротынск Бабынинского района Калужской области были обнаружены тела несовершеннолетних 16 и 17 лет. 19-летний молодой человек доставлен в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, проводят допросы. «В ходе расследования будут установлены детали произошедшего», — добавили в пресс-службе следственного управления.
Прокуратура Калужской области взяла на контроль расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.