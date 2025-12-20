Подросток погиб при взрыве предмета в подмосковных Химках

В Московской области подросток погиб при взрыве неустановленного предмета, еще один пострадал. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня.
По данным корреспондента KP.RU. там находится промзона, а рядом расположен частный сектор.
«Подростки в промзоне что-то делали». — сообщил источник KP.RU.
Подросток погиб при взрыве предмета в Подмосковье Фото: Кадр из видео.
Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, выясняют подробности произошедшего.
По данным РЕН ТВ, количество пострадавших увеличилось до трех, среди них двое подростков.
В ноябре следователи возбудили уголовное дело после взрыва самодельного взрывного устройства, замаскированного в купюре. По данным СК РФ, следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. В ближайшее время эксперты проведут комплексную взрывотехническую, молекулярно-генетическую, дактилоскопическую судебные экспертизы.