Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток погиб при взрыве предмета в подмосковных Химках

Взрыв предмета произошел в химкинском микрорайоне Сходня.

Источник: Комсомольская правда

В Московской области подросток погиб при взрыве неустановленного предмета, еще один пострадал. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня.

По данным корреспондента KP.RU. там находится промзона, а рядом расположен частный сектор.

«Подростки в промзоне что-то делали». — сообщил источник KP.RU.

Подросток погиб при взрыве предмета в Подмосковье Фото: Кадр из видео.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, выясняют подробности произошедшего.

По данным РЕН ТВ, количество пострадавших увеличилось до трех, среди них двое подростков.

В ноябре следователи возбудили уголовное дело после взрыва самодельного взрывного устройства, замаскированного в купюре. По данным СК РФ, следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. В ближайшее время эксперты проведут комплексную взрывотехническую, молекулярно-генетическую, дактилоскопическую судебные экспертизы.