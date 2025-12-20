Ричмонд
Власти Молдовы выпустили рекомендации в случае обнаружения дрона

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Министерство обороны Молдовы выступило с рядом рекомендаций для граждан страны в случае обнаружения беспилотников.

Источник: Sputnik.md

Первая и главная рекомендация Минобороны: если вы обнаружили дрон или его обломки на земле, то приближаться к ним нельзя. Также ни в коем случае нельзя пытаться прикасаться, перемещать или транспортировать находку.

«Необходимо немедленно позвонить по единому номеру экстренных служб 112 и сообщить о случившемся. До прибытия компетентных органов следует сохранять безопасную дистанцию. Категорически запрещается разбирать или использовать какие-либо компоненты найденных дронов», — отметили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что даже обломки дрона могут содержать взрывоопасные вещества, опасные аккумуляторы или электрические элементы, способные вызвать пожар, взрыв или поражение электрическим током.

«В случае, если вы заметили дрон в воздухе, не предпринимайте попыток его перехвата или уничтожения. Следует незамедлительно обратиться в экстренные службы», — добавили в ведомстве.

Соблюдение этих рекомендаций помогает защитить жизнь, здоровье и имущество каждого гражданина, заключили в Минобороны.