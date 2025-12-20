Ричмонд
Выживший при взрыве в Подмосковье подросток рассказал о произошедшем

Подросток, который пострадал при взрыве неизвестного устройства в Химках, рассказал о произошедшем. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

По его словам, он с другом просто шел по улице, когда под ногами что-то сдетонировало. Предварительно, второй мальчик пнул самодельное взрывное устройство.

Помимо юноши при взрыве пострадала 51-летняя женщина, говорится в публикации.

О произошедшем стало известно вечером того же дня. Инцидент произошел в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня. Один из подростков погиб.