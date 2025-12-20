RT: подросток погиб в Подмосковье при взрыве неизвестного предмета

Об этом сообщил Telegram-каналу RT источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в результате ЧП пострадала проходившая мимо женщина.
По данным правоохранителей, взрыв произошёл в микрорайоне Сходня города Химки. На месте работают экстренные службы. Силовики выясняют, что именно произошло и что это было за устройство.
Ранее в подмосковном Красногорске десятилетний мальчик поднял на улице свёрток с десятирублёвой купюрой — и он взорвался в руках. Ребёнку частично ампутировали пальцы. СК возбудил уголовное дело.
Один из местных жителей рассказал RT, что недалеко от этого места пару дней назад видел брошенную банкноту. Хотел её пнуть, но не стал.