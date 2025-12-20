Ричмонд
Подросток погиб при взрыве неизвестного предмета в Химках

В Химках подросток погиб, еще один пострадал при взрыве неустановленного предмета.

Один подросток погиб, еще один пострадал вечером в субботу, 20 декабря при взрыве неустановленного предмета в подмосковных Химках. Также ранения получила женщина. Об этом сообщила детский омбудсмен в Подмосковье Ирина Фаевская.

«ЧП в мкр. Сходня. От неизвестного взрывного устройства погиб подросток. При взрыве ранен еще один подросток и проходившая мимо женщина», — написала она в своем Telegram-канале.

Фаевская добавила, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают следователи оперативной группы. Выясняются все обстоятельства случившегося.

По данным СМИ, взрыв произошел в Банном переулке в мкр. Сходня около 19 вечера. Как рассказал выживший подросток, его знакомый пнул неизвестный предмет, после чего произошел взрыв.