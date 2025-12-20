Ребенок погиб из-за взрыва неизвестного предмета в Подмосковье

Место взрыва оцепили правоохранители, были вызваны саперы.
Подросток погиб, еще двое человек пострадали при взрыве неизвестного предмета в Химках (Московская область) вечером 20 декабря. ЧП произошло в Банном переулке микрорайона Сходня, на месте работают все экстренные службы. Об этом сообщают журналисты.
«По предварительным данным, при взрыве неизвестного предмета погиб подросток, еще два человека получили ранения», — сообщает telegram-канал SHOT. По информации канала, пострадавших с ранениями разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение. Территорию вокруг эпицентра взрыва оцепили, туда направили саперов.
Shot уточняет, что в результате инцидента травмы получили пожилая женщина и 15-летний подросток. Их состояние врачи оценивают после проведения первичного обследования. Информацию о гибели подростка и двух пострадавших позднее подтвердили оперативные службы, а также детский омбудсмен.