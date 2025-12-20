Ричмонд
Ребенок погиб из-за взрыва неизвестного предмета в Подмосковье

Подросток погиб, еще двое человек пострадали при взрыве неизвестного предмета в Химках (Московская область) вечером 20 декабря. ЧП произошло в Банном переулке микрорайона Сходня, на месте работают все экстренные службы. Об этом сообщают журналисты.

Место взрыва оцепили правоохранители, были вызваны саперы.

«По предварительным данным, при взрыве неизвестного предмета погиб подросток, еще два человека получили ранения», — сообщает telegram-канал SHOT. По информации канала, пострадавших с ранениями разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение. Территорию вокруг эпицентра взрыва оцепили, туда направили саперов.

Shot уточняет, что в результате инцидента травмы получили пожилая женщина и 15-летний подросток. Их состояние врачи оценивают после проведения первичного обследования. Информацию о гибели подростка и двух пострадавших позднее подтвердили оперативные службы, а также детский омбудсмен.