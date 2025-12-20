В Курганской области водитель, попавший в жесткое ДТП, умер в больнице. Фото

«Трагическое ДТП произошло 18 декабря около 20:25 на автодороге Катайск — Боровское — Гусинное в Катайском округе. 37-летний водитель “ВАЗ 21140” не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии он получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, он скончался в течение суток», — сообщает Госавтоинспекция Курганской области.