В Курганской области водитель, попавший в жесткое ДТП, умер в больнице. Фото

В Курганской области скончался водитель легковушки, вылетевшей с дороги прямо в дерево.
В Курганской области скончался водитель, попавший в жесткое ДТП вечером 18 декабря. Он умер в больнице спустя сутки, несмотря на все усилия медиков спасти его. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
«Трагическое ДТП произошло 18 декабря около 20:25 на автодороге Катайск — Боровское — Гусинное в Катайском округе. 37-летний водитель “ВАЗ 21140” не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии он получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, он скончался в течение суток», — сообщает Госавтоинспекция Курганской области.
Удар об дерево был такой силы, что машину буквально разорвало пополам. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства аварии. Они просят водителей соблюдать повышенные меры предосторожности на зимней дороге, избегать резких маневров и больших скоростей, а также учитывать погодные и дорожные условия.
Ранее в декабре в Курганской области уже фиксировались похожие ДТП с вылетом автомобилей с трассы. За период с 5 по 7 декабря пострадали пассажиры и водители в Варгашинском и Катайском округах, а также на трассе Лебяжье — Щигры.