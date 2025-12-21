Вез внука: водитель ЦРБ погиб в лобовой аварии с омским главврачом

Как сообщалось ранее, там лоб в лоб столкнулись «УАЗ Патриот» и «Лада Гранта» с надписью «Служба здоровья». Водитель последнего автомобиля, 64-летний мужчина, погиб.
Как стало известно «СуперОмску», по необъяснимому стечению обстоятельств оба водителя оказались сотрудниками медучреждений. За рулем «Лады» находился сотрудник ЦРБ Омского района, в машине он вез своего внука. За рулем УАЗа был главный врач медучреждения в Омске.
Напомним, по предварительной версии правоохранителей, УАЗ во время совершения обгона выехал на встречку и столкнулся лоб в лоб с «Ладой». Судя по кадрам с места аварии, на УАЗе был установлен «кенгурятник».
В аварии также есть три пострадавших — это водитель УАЗа 1971 года рождения и его пассажирка 1937 года рождения, а также 14-летний мальчик из «Лады».