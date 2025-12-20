В Химках погиб подросток из-за взрыва неизвестного устройства

Выживший подросток рассказал, что он с другом просто шел по улице, когда под ногами что-то взорвалось, сообщает Mash. По данным Telegram-канала, его товарищ пнул самодельное взрывное устройство. Telegram-канал Baza сообщает, что устройство находилось в рюкзаке подростка — это был регенеративный патрон РП-4 (РП-4−01). Он предназначен для комплекса изолирующих противогазов. 13-летний мальчик, по данным Baza, погиб от травм спины.