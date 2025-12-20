Регенеративный патрон мог взорваться в рюкзаке у погибшего подростка в Химках

Мальчик погиб в результате взрыва предмета, предположительно, являвшегося регенеративным патроном РП-4 (или РП-4−01). По свидетельствам очевидцев, взрыв произошёл в портфеле погибшего, что подтверждается характером его травм. В результате происшествия пострадали ещё три человека, двое из которых также несовершеннолетние. Среди пострадавших — 51-летняя женщина с минно-взрывной травмой бедра, госпитализированная в Химкинскую областную больницу, и 15-летний подросток с множественными осколочными ранениями лица и повреждением плечевой артерии, доставленный в ДНКЦ имени Рошаля.