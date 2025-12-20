Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Регенеративный патрон мог взорваться в рюкзаке у погибшего подростка в Химках

Предположительно, 13-летний подросток погиб в Химках от взрыва регенеративного патрона в портфеле. Осколки пробили спину и попали в сердце, сообщает Telegram-канал Baza.

Источник: Life.ru

Мальчик погиб в результате взрыва предмета, предположительно, являвшегося регенеративным патроном РП-4 (или РП-4−01). По свидетельствам очевидцев, взрыв произошёл в портфеле погибшего, что подтверждается характером его травм. В результате происшествия пострадали ещё три человека, двое из которых также несовершеннолетние. Среди пострадавших — 51-летняя женщина с минно-взрывной травмой бедра, госпитализированная в Химкинскую областную больницу, и 15-летний подросток с множественными осколочными ранениями лица и повреждением плечевой артерии, доставленный в ДНКЦ имени Рошаля.

Ранее сообщалось, что подросток стал жертвой взрыва неизвестного устройства в Московской области. Трагедия произошла в Химках, в Банном переулке микрорайона Сходня. На месте ЧП работают правоохранительные органы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.