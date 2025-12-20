СМИ: Подросток в Химках погиб из-за взрыва регенеративного патрона в портфеле

В Химках подросток погиб в результате взрыва регенеративного патрона, который сдетонировал в его портфеле. Осколки пробили спину и попали в сердце. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.
В свою очередь Telegram-канал Shot сообщил, что подростки нашли его в лесополосе, решили подобрать и изучить.
Предварительно, взорвавшийся предмет идентифицировали как регенеративный патрон РП-4. Этот элемент используется в изолирующих противогазах для обеспечения кислородом и удаления углекислого газа и влаги из выдыхаемого воздуха. Свидетели утверждают, что взрыв произошел в портфеле мальчика, это также подтверждается характером полученных травм, говорится в публикации.
— 15-летний подросток получил множественные осколочные ранения лица, плечевой артерии, еще один мальчик 15-ти лет погиб до прибытия скорой. 51-летняя женщина получила минно-взрывную травму передней поверхности бедра слева, — уточнил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Пострадавших доставили в больницы.
Причем изначально выживший подросток рассказал, что он с другом просто шел по улице, когда под ногами что-то сдетонировало, и заявил, что второй мальчик пнул самодельное взрывное устройство.
О произошедшем стало известно вечером того же дня. Инцидент произошел в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня.