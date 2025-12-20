СМИ: Подросток в Химках погиб из-за взрыва регенеративного патрона в портфеле

Предварительно, взорвавшийся предмет идентифицировали как регенеративный патрон РП-4. Этот элемент используется в изолирующих противогазах для обеспечения кислородом и удаления углекислого газа и влаги из выдыхаемого воздуха. Свидетели утверждают, что взрыв произошел в портфеле мальчика, это также подтверждается характером полученных травм, говорится в публикации.