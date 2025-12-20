Названа причина взрыва, из-за которого погиб ребенок в Подмосковье

По предварительным данным, ребенок погиб от взрыва регенеративного патрона в портфеле.
В подмосковных Химках подросток погиб после взрыва в портфеле предмета, предварительно опознанного как регенеративный патрон от изолирующего противогаза. Об этом 20 декабря сообщили журналисты со ссылкой на очевидцев.
«У погибшего подростка взорвался предмет, предварительно идентифицированный как регенеративный патрон РП-4 (чаще встречающийся как РП-4−01) — это ключевой элемент изолирующих противогазов, который обеспечивает кислородом и поглощает углекислый газ и влагу из выдыхаемого воздуха. “Умельцы” добавляют туда горючее, чтобы получился “красивый взрыв”», — сообщил telegram-канал Baza.
По информации канала, взрыв произошел именно внутри рюкзака подростка. На это, по предварительным данным, указывают травмы спины, которые медики обнаружили у погибшего.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва в Химках также пострадали двое. Позднее подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала о третьей получившей ранения случайной прохожей.