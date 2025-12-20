Названа причина взрыва, из-за которого погиб ребенок в Подмосковье

«У погибшего подростка взорвался предмет, предварительно идентифицированный как регенеративный патрон РП-4 (чаще встречающийся как РП-4−01) — это ключевой элемент изолирующих противогазов, который обеспечивает кислородом и поглощает углекислый газ и влагу из выдыхаемого воздуха. “Умельцы” добавляют туда горючее, чтобы получился “красивый взрыв”», — сообщил telegram-канал Baza.