Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Химках

В результате взрыва неизвестного предмета в Химках пострадали три человека, один из них погиб до приезда скорой помощи. Об этом сообщает Минздрав Московской области. По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как тяжёлое и средней степени тяжёлое.