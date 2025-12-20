Ричмонд
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Химках

В результате взрыва неизвестного предмета в Химках пострадали три человека, один из них погиб до приезда скорой помощи. Об этом сообщает Минздрав Московской области. По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как тяжёлое и средней степени тяжёлое.

«Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, второго — как средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что подросток стал жертвой взрыва неизвестного устройства в Московской области. Трагедия произошла в Химках, в Банном переулке микрорайона Сходня. Предположительно, 13-летний школьник погиб от взрыва регенеративного патрона в портфеле. Осколки пробили спину и попали в сердце — мальчик умер на месте.

