На МКАД опрокинулся автомобиль под управлением пьяного водителя

ДТП произошло около 17.20. Двигаясь по внутреннему кольцу МКАД, 47-летний водитель автомобиля Volkswagen в районе 49-го км при перестроении выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся. В результате происшествия никто не пострадал.