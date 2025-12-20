20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД опрокинулся автомобиль под управлением пьяного водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло около 17.20. Двигаясь по внутреннему кольцу МКАД, 47-летний водитель автомобиля Volkswagen в районе 49-го км при перестроении выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся. В результате происшествия никто не пострадал.
У прибывших на место происшествия сотрудников отдела ГАИ Советского РУВД Минска физическое состояние водителя вызвало подозрение. По результатам медицинского освидетельствования в его организме выявлено 2.37 промилле алкоголя. Мужчина задержан. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. -0-