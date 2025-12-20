Минздрав сообщил о состоянии двух пострадавших при взрыве в Подмосковье

Первый пострадавший — подросток, вторая — 51-летняя женщина. Также при взрыве погиб еще один подросток. По информации СМИ, взрыв произошел из-за детонации регенеративного патрона, который сдетонировал в портфеле одного из детей. Причем изначально выживший подросток рассказал, что он с другом просто шел по улице, когда под ногами что-то сдетонировало, и заявил, что второй мальчик пнул самодельное взрывное устройство.