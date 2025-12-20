Минздрав сообщил о состоянии двух пострадавших при взрыве в Подмосковье

Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил Минздрав Московской области.
— В результате взрыва пострадало три человека, из них один погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — говорится в публикации.
Первый пострадавший — подросток, вторая — 51-летняя женщина. Также при взрыве погиб еще один подросток. По информации СМИ, взрыв произошел из-за детонации регенеративного патрона, который сдетонировал в портфеле одного из детей. Причем изначально выживший подросток рассказал, что он с другом просто шел по улице, когда под ногами что-то сдетонировало, и заявил, что второй мальчик пнул самодельное взрывное устройство.
О произошедшем стало известно вечером того же дня. Взрыв произошел в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня.