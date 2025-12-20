Появились подробности гибели подростка при взрыве РП в Подмосковье

Погибший при взрыве в Подмосковье подросток шел домой после встречи так называемых «диггеров». Он положил в свой рюкзак уже активированный регенеративный патрон (РП), который не успел подорвать. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.
По словам очевидцев, на месте происшествия находилось более 50 человек. Взрыв произошел внезапно, в воздухе появился густой дым с запахом гари. Сначала люди вокруг боялись подойти ближе, опасаясь наличия других взрывных устройств.
На месте взрыва на земле лицом вниз лежал подросток с обгоревшей спиной, из его рюкзака шел дым. Второй пострадавшей оказалась случайная прохожая — женщина получила ранения ноги и просила вызвать скорую помощь.
До этого на сходках уже происходили случаи поджигания регенеративных патронов — несколько раз они взрывались с задержкой, но тогда обходилось без пострадавших. По предварительным данным, погибший положил в рюкзак активированную РП, которая сработала как устройство с замедленной детонацией, говорится в публикации.
— По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения. На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего, — уточнили в Telegram-канале Подмосковной полиции.
Причем изначально выживший подросток рассказал, что он с другом просто шел по улице, когда под ногами что-то сдетонировало, и заявил, что мальчик пнул самодельное взрывное устройство.
О произошедшем стало известно вечером 20 декабря. Взрыв произошел в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня.