Появились подробности гибели подростка при взрыве РП в Подмосковье

До этого на сходках уже происходили случаи поджигания регенеративных патронов — несколько раз они взрывались с задержкой, но тогда обходилось без пострадавших. По предварительным данным, погибший положил в рюкзак активированную РП, которая сработала как устройство с замедленной детонацией, говорится в публикации.