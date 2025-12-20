Пятилетний ребенок погиб под колесами легковушки в Воложинском районе

ДТП произошло сегодня около 17.40 в д. Пряльники. На ул. Молодежной 38-летний местный житель, управляя автомобилем Opel, двигался со стороны д. Падневичи в направлении д. Судники и сбил 5-летнего ребенка, который, по предварительной информации, внезапно выбежал на проезжую часть. Водитель и отец ребенка доставили пострадавшего в больницу, где малыш скончался.