Пятилетний ребенок погиб под колесами легковушки в Воложинском районе

Водитель и отец ребенка доставили пострадавшего в больницу, где малыш скончался.

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе под колесами легковушки погиб пятилетний ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло сегодня около 17.40 в д. Пряльники. На ул. Молодежной 38-летний местный житель, управляя автомобилем Opel, двигался со стороны д. Падневичи в направлении д. Судники и сбил 5-летнего ребенка, который, по предварительной информации, внезапно выбежал на проезжую часть. Водитель и отец ребенка доставили пострадавшего в больницу, где малыш скончался.

По факту проводится проверка. -0-