В полиции назвали предварительную версию взрыва в Химках

Один подросток погиб, еще один подросток и женщина получили травмы.

Неосторожное обращение со взрывоопасным предметом бытового назначения по предварительной версии стало причиной взрыва в субботу вечером в мкр. Сходня города Химки.

«По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции работают на месте, выясняются все обстоятельства произошедшего, уточнили в полиции.

По данным СК Подмосковья, в результате взрыва пиротехнического устройства погиб 12-летний подросток. Травмы получил еще один несовершеннолетний и 51-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, взрыв произошел вечером в субботу, 20 декабря, во дворе одного из домов в Банном переулке мкр. Сходня города Химки. В результате один несовершеннолетний погиб, второй подросток и женщина получили телесные повреждения.