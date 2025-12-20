Уголовное дело возбудили после взрыва в Подмосковье

По факту взрыва в подмосковных Химках, в результате которого погиб подросток, и еще два человека пострадали, возбудили уголовное дело. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
— В Химках возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка и травмирования двух человек. По предварительным данным следствия произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток, — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело возбудили по статье, предусматривающей наказание за причинение смерти по неосторожности.
По информации СМИ, погибший при взрыве в Подмосковье подросток шел домой после встречи так называемых «диггеров». Он положил в свой рюкзак уже активированный регенеративный патрон (РП), который не успел подорвать.
Хотя поначалу выживший подросток говорил, что он с другом просто шел по улице, когда под ногами что-то сдетонировало, и заявил, что мальчик пнул взрывное устройство. О произошедшем стало известно вечером того же дня. Взрыв произошел в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня.