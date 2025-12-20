Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Химках

Один пострадавший при взрыве неизвестного предмета в Химках находится в тяжелом состоянии, второй — в средней степени тяжести. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации городского округа.
Пострадавшие госпитализированы в больницы Московской области. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, взрыв в Химках произошел в субботу, 20 декабря, в Банном переулке в микрорайоне Сходня.
От полученных травм погиб подросток. Еще один подросток и проходившая мимо женщина были ранены.
На месте ЧП ведутся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что мальчик лишился пальцев при взрыве СВУ в Красногорске.