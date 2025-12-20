Ричмонд
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Химках

Два человека ранены, один погиб при взрыве неизвестного предмета в Химках.

Источник: Аргументы и факты

Один пострадавший при взрыве неизвестного предмета в Химках находится в тяжелом состоянии, второй — в средней степени тяжести. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации городского округа.

Пострадавшие госпитализированы в больницы Московской области. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, взрыв в Химках произошел в субботу, 20 декабря, в Банном переулке в микрорайоне Сходня.

От полученных травм погиб подросток. Еще один подросток и проходившая мимо женщина были ранены.

На месте ЧП ведутся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что мальчик лишился пальцев при взрыве СВУ в Красногорске.