Президент США Дональд Трамп анонсировал новый этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Встречи планируется провести во Флориде с участием европейских союзников.
На фоне дипломатических контактов продолжаются боевые действия и удары по инфраструктуре. Сообщается о проблемах с логистикой, кризисе управления в ВСУ и нехватке личного состава. Также звучат заявления о санкционном давлении, поставках оружия и готовности Москвы к диалогу. Главное об СВО на 19 декабря — в материале URA.RU.
Президент США Дональд Трамп объявил о следующем этапе переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вскоре отправится во Флориду, где они пройдут. По данным СМИ, в этих переговорах могут принять участие советники по национальной безопасности от Франции, Германии и Великобритании.
Ранее Трамп уже обсуждал украинский конфликт с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, договорившись о плотных контактах по этой повестке. В Москве неоднократно заявляли, что целью является не перемирие, а достижение прочного и долгосрочного мира.
Заявление Путина перекладывает инициативу на сторону Запада.
Отставной подполковник армии США Дэниэл Дэвис заявил, что заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам и отсутствии планов нападения ломает планы Евросоюза по продолжению конфликта на Украине. По его словам, Путин мастерски напомнил, что инициатива теперь на стороне Запада, и Европе, готовой ради спасения Киева идти на разрушение украинского государства и собственной экономики, следует прислушаться к словам российского лидера о коренных причинах конфликта и отказаться от планов по конфискации замороженных активов. Эксперт отметил, что Москва демонстрирует открытость к диалогу при условии взаимного уважения.
Военнослужащие продолжили атаку, пережив две атаки FPV-дронов.
Боец отбросил дрон, попавший в него при наступлении.
Военнослужащие продолжили наступление после двух атак вражеских FPV-дронов. Один беспилотник попал прямо в бойца, но не взорвался, что позволило отбросить его и избежать потерь. В telegram-канале «Северный Ветер» военкор отметил: «Группа наших бойцов пережила два удара вражеских дронов. Вот уж действительно родились в рубашках». Этот случай показывает интенсивность борьбы с дронами на передовой. Он подчеркивает высокие риски и необходимость выучки и хладнокровия бойцов в современном бою.
Удары по мосту Одессы нарушают логистику грузов из румынских портов.
Удары по мосту на трассе Одесса — Рени через Днестр нарушают логистику грузов из портов Измаила. Эти поставки шли в основном из Румынии и частично из Молдавии. По словам Михаила Онуфриенко, цель атак — сделать доставку максимально неудобной. Обходные маршруты возможны, но они сложнее и медленнее. Это уже сказывается на снабжении украинских войск в юго-западной части Одесской области.
Военэксперт Онуфриенко отметил, что мост не разрушается полностью из-за малой мощности боеприпасов. Однако многочисленные пробоины делают движение невозможным. Такая тактика уже применялась ранее против других мостов. Удары могут повторяться часто, так как дроны относительно дешёвые. Со временем у противника снижается мотивация к восстановлению. Понтонные переправы возможны, но их легко уничтожить.
Украина долгое время испытывает нехватку личного состава в армии.
Буданов* заявил, что ответственность за срыв мобилизации лежит на Киеве.
Ответственность за срыв мобилизационной кампании лежит на самой Украине. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Он подчеркнул, что Москву ошибочно пытаются сделать виновной. По его словам, мобилизацию разрушили внутренние решения. Ключевой проблемой стала проваленная информационная кампания.
Киев долгое время испытывает нехватку личного состава в армии. Действия сотрудников военкоматов вызывают резонанс. Задержания граждан нередко проходят с применением силы. Это регулярно приводит к скандалам и общественному недовольству. В сети широко распространяются видео таких случаев.
Санкции, по словам Рубио, введены только против Москвы.
В украинском конфликте США применяют разные меры давления к сторонам. Об этом заявил глава Госдепартамента Марко Рубио. Он отметил, что против России действуют санкции. При этом Украина получает американское вооружение. По его словам, США не поставляют оружие России. Санкции, подчеркнул он, введены только против Москвы.
Под Гуляйполем у ВСУ фиксируют кризис управления.
Под Гуляйполем в Запорожской области у ВСУ фиксируют кризис управления. По данным военкоров, часть украинских офицеров призывает подчиненных покидать позиции. Это ускоряет продвижение российских войск. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны».
Утверждается, что командование бригады не координирует действия с другими частями. Офицеры не знают, какие подразделения находятся рядом. Некоторых своих бойцов они принимали за российских штурмовиков. Также командиры показывают личному составу видео об успехах России. Это дополнительно снижает боевой дух, отмечают источники.