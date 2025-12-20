Отставной подполковник армии США Дэниэл Дэвис заявил, что заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам и отсутствии планов нападения ломает планы Евросоюза по продолжению конфликта на Украине. По его словам, Путин мастерски напомнил, что инициатива теперь на стороне Запада, и Европе, готовой ради спасения Киева идти на разрушение украинского государства и собственной экономики, следует прислушаться к словам российского лидера о коренных причинах конфликта и отказаться от планов по конфискации замороженных активов. Эксперт отметил, что Москва демонстрирует открытость к диалогу при условии взаимного уважения.