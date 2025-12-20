СК возбудил дело после взрыва в Химках, унесшего жизнь ребенка

СК разберется в деле о гибели подростка в Химках.
В Химках (Подмосковье) после гибели подростка и травмирования двух человек при взрыве пиротехнического устройства возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом 20 декабря сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале, где опубликован официальный пресс-релиз ведомства.
«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — говорится в пресс-релизе СК. В сообщении уточняется, что дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
По предварительным данным следствия, на территории Химок произошел взрыв пиротехнического устройства. В результате погиб подросток, еще двое человек получили травмы. Статья 109 УК РФ предусматривает ответственность за деяние, при котором человек погибает из-за неосторожных действий другого лица — нарушения правил безопасности, небрежного обращения с опасными предметами или невыполнения необходимых мер предосторожности.
Ранее вечером 20 декабря в Банном переулке микрорайона Сходня в Химках прогремел взрыв неизвестного предмета, в результате которого погиб подросток, а пожилая женщина и 15-летний подросток получили ранения и были доставлены в больницу. Территорию вокруг эпицентра оцепили, на место направили саперов, факт гибели и пострадавших подтверждали оперативные службы и детский омбудсмен.