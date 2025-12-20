СК возбудил дело после взрыва в Химках, унесшего жизнь ребенка

В Химках (Подмосковье) после гибели подростка и травмирования двух человек при взрыве пиротехнического устройства возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом 20 декабря сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале, где опубликован официальный пресс-релиз ведомства.