Трагедия по неосторожности. Главное о взрыве в Химках

Подросток погиб в результате взрыва неизвестного устройства в микрорайоне Сходня в Химках. Еще двое пострадали.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Инцидент произошел вблизи дома 1 в Банном переулке.
  • Причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

Жертвы

  • Подросток погиб до приезда скорой помощи. Ему было 12 лет.
  • Пострадали два человека. Один из них — подросток, второй — 51-летняя женщина, которая находилась рядом.
  • Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.

Расследование

  • Территория взрыва оцеплена, ведутся следственные мероприятия.
  • Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
  • Подмосковная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.