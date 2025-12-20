Трагедия по неосторожности. Главное о взрыве в Химках

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Инцидент произошел вблизи дома 1 в Банном переулке.
- Причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.
Жертвы
- Подросток погиб до приезда скорой помощи. Ему было 12 лет.
- Пострадали два человека. Один из них — подросток, второй — 51-летняя женщина, которая находилась рядом.
- Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.
Расследование
- Территория взрыва оцеплена, ведутся следственные мероприятия.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
- Подмосковная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.