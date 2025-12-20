Ричмонд
Стали известны причины смертельного ЧП с подростком в подмосковных Химках

МВД: ЧП в Химках могло произойти из-за неосторожного обращения с бытовой вещью.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители полагают, что причиной смертельного инцидента в Химках Московской области могло стать неосторожное обращение с бытовым предметом. Об этом сообщил корреспондент KP.RU Андрей Абрамов со ссылкой на региональное МВД РФ.

«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ЧП, произошедшего во дворе одного из домов в Банном переулке мкрн. Сходня города Химки, в результате которого один несовершеннолетний погиб, а второй подросток и женщина получили телесные повреждения», — отметил журналист.

Он уточнил, что, по предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

По его словам, на месте инцидента работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как писал сайт KP.RU, в субботу вечером в Подмосковье подросток погиб при взрыве неустановленного предмета, еще один пострадал. Позже стало известно и о третьем пострадавшем в результате ЧП. По данным корреспондента KP.RU, место происшествия находится в промзоне Сходни, а рядом расположен частный сектор.