Стали известны причины смертельного ЧП с подростком в подмосковных Химках

Как писал сайт KP.RU, в субботу вечером в Подмосковье подросток погиб при взрыве неустановленного предмета, еще один пострадал. Позже стало известно и о третьем пострадавшем в результате ЧП. По данным корреспондента KP.RU, место происшествия находится в промзоне Сходни, а рядом расположен частный сектор.