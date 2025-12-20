Погибший из-за взрыва ребенок в Подмосковье оказался членом опасной группы

«Последние несколько лет ребята постоянно лазили по заброшкам, находили и покупали патроны для противогазов и другие предметы, которые потом взрывали», — сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, в этом случае речь может идти о патроне РП-4, который хранился в рюкзаке вместе с бутылкой воды. Предварительно, контакт содержимого патрона с обычной водой мог привести к взрыву.