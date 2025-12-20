Погибший из-за взрыва ребенок в Подмосковье оказался членом опасной группы

Ребенок был частью диггерского сообщества, которое занимается поиском взрывоопасных предметов.
Погибший и пострадавший при недавнем взрыве в Химках подростки состояли в сообществе диггеров и вели рискованные эксперименты с найденными предметами. Об этом 20 декабря сообщили telegram-каналы. По их данным, ЧП произошло, когда в рюкзаке одного из подростков сдетонировал патрон от противогаза.
«Последние несколько лет ребята постоянно лазили по заброшкам, находили и покупали патроны для противогазов и другие предметы, которые потом взрывали», — сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, в этом случае речь может идти о патроне РП-4, который хранился в рюкзаке вместе с бутылкой воды. Предварительно, контакт содержимого патрона с обычной водой мог привести к взрыву.
Shot уточняет, что подростки увлекались не только индустриальными заброшенными объектами, но и разного рода «походами» за старыми техническими устройствами. Они разбирали найденную аппаратуру и элементы снаряжения, изучали их конструкцию и свойства.
Ранее сообщалось, что в Химках у подростка в рюкзаке взорвался регенеративный патрон РП-4 от изолирующего противогаза, из ‑за чего он погиб, а еще двое подростков и случайная прохожая получили ранения. Telegram-каналы отмечали, что подобные патроны нередко модифицируют диггеры, добавляя горючие вещества для усиления взрыва, что рассматривается как одна из возможных причин произошедшего.