В Курганской пятиэтажке произошел хлопок газа

Ранее в Кургане при пожаре в бане в микрорайоне Черемухово пострадал подросток: возгорание, по данным МЧС, произошло из-за неправильного устройства печи. До этого пожарные спасли двух человек при пожаре в пятиэтажке на улице Чернореченская, где причиной назвали старый неисправный холодильник, а также эвакуировали людей при возгораниях в других жилых домах города и области.