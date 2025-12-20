В Курганской пятиэтажке произошел хлопок газа

В Кургане в многоквартирном доме по улице Половинской произошел хлопок газа (архивное фото).
Хлопок газа произошел в Кургане в жилом пятиэтажном доме по улице Половинской вечером 20 декабря. О происшествии сообщает МЧС.
«Вечером 20 декабря поступила информация о хлопке газа без последующего горения в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Половинской. К месту вызова незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения», — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.
По данным ведомства, к работам на месте происшествия привлекалось 13 человек и пять единиц техники. В результате случившегося разрушений здания нет. Никто из жильцов не пострадал.
Ранее в Кургане при пожаре в бане в микрорайоне Черемухово пострадал подросток: возгорание, по данным МЧС, произошло из-за неправильного устройства печи. До этого пожарные спасли двух человек при пожаре в пятиэтажке на улице Чернореченская, где причиной назвали старый неисправный холодильник, а также эвакуировали людей при возгораниях в других жилых домах города и области.