Тела двух подростков нашли в машине в Калужской области

«В автомобиле в гаражном боксе посёлка Воротынск Бабынинского района Калужской области с признаками отравления угарным газом обнаружены тела двух несовершеннолетних 17 и 16 лет. Ещё один 19-летний молодой человек доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.