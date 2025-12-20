Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тела двух подростков нашли в машине в Калужской области

В посёлке Воротынск Калужской области двое подростков были обнаружены мёртвыми в гаражном боксе. По информации СУ СК по региону, причиной смерти, по предварительным данным, стало отравление угарным газом.

«В автомобиле в гаражном боксе посёлка Воротынск Бабынинского района Калужской области с признаками отравления угарным газом обнаружены тела двух несовершеннолетних 17 и 16 лет. Ещё один 19-летний молодой человек доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следственная группа осмотрела место происшествия и назначила все требуемые экспертизы. Также проводятся допросы для установления полной картины случившегося. Прокуратура Калужской области взяла расследование на особый контроль.

Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников сахарного завода в Краснодарском крае госпитализированы с отравлением сероводородом на насосной станции. По предварительным данным следствия, трое рабочих потеряли сознание при внезапном выбросе воды с высокой концентрацией газа. Ещё двое их коллег пострадали, пытаясь оказать первую помощь пострадавшим. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.