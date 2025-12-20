Тела двух подростков нашли в машине в Калужской области

«В автомобиле в гаражном боксе посёлка Воротынск Бабынинского района Калужской области с признаками отравления угарным газом обнаружены тела двух несовершеннолетних 17 и 16 лет. Ещё один 19-летний молодой человек доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следственная группа осмотрела место происшествия и назначила все требуемые экспертизы. Также проводятся допросы для установления полной картины случившегося. Прокуратура Калужской области взяла расследование на особый контроль.
Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников сахарного завода в Краснодарском крае госпитализированы с отравлением сероводородом на насосной станции. По предварительным данным следствия, трое рабочих потеряли сознание при внезапном выбросе воды с высокой концентрацией газа. Ещё двое их коллег пострадали, пытаясь оказать первую помощь пострадавшим. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.