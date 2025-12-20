Треш-блогеры избивали девушек в стрим-баре Екатеринбурга за донаты

«Проверкам подвергались и другие кафе и бары. Представители МВД совместно с общественниками осуществляли досмотр с целью выявления фактов нахождения в ночное время несовершеннолетних, продажи алкоголя без лицензии и других правонарушений. По итогам будет принято обоснованное процессуальное решение, а также установлено, криминальное или постановочное шоу было организовано в баре под названием “Хата” так называемыми трэш-стримерами», — пояснил Горелых.