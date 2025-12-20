Треш-блогеры избивали девушек в стрим-баре Екатеринбурга за донаты

Бар, принадлежащий скандальному блогеру, снова попал под прицел силовиков.
В Екатеринбурге силовики готовят процессуальное решение после облавы в городском стрим-баре «Хата». Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Одним из поводов рейда стали регулярные трансляции из заведения с участием молодых девушек.
«Проверкам подвергались и другие кафе и бары. Представители МВД совместно с общественниками осуществляли досмотр с целью выявления фактов нахождения в ночное время несовершеннолетних, продажи алкоголя без лицензии и других правонарушений. По итогам будет принято обоснованное процессуальное решение, а также установлено, криминальное или постановочное шоу было организовано в баре под названием “Хата” так называемыми трэш-стримерами», — пояснил Горелых.
Заведение открылось несколько месяцев назад. Зрители неоднократно критиковали публикуемый контент, а формат трансляций, по словам члена Общественной палаты города Дмитрия Чукреева, переходил «все границы». Общественник сообщил, что на одном из таких видео несовершеннолетние девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, демонстрировали в прямом эфире крайне провокационное поведение, включая обнажение перед многотысячной аудиторией. «Здесь молодежь фактически вовлекали в распитие алкоголя, предлагая за вознаграждение выполнять перед камерой любые “желания” зрителей», — заявил Чукреев.
URA.RU уже рассказывало, что в рейде был задействован спецназ. Бар принадлежит блогеру из Екатеринбурга Виталию Реутову, оказавшемуся в центре скандала после избиения прохожего. В октябре бизнесмен арендовал два этажа в здании по проспекту Ленина, 37а. Власти через суд требуют признать постройку самовольной и собираются снести ее.