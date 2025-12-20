Ричмонд
СК завел дело после гибели подростка от взрыва в подмосковных Химках

Предварительно, 12-летний подросток погиб из-за взрыва пиротехнического устройства.

Источник: Комсомольская правда

В Химках Московской области следователи завели уголовное дело по факту гибели подростка и травмирования двух человек в результате взрыва бытового предмета. Об этом сообщил региональный СК России.

Как отметили в ведомстве, предварительно установлено, что произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток. Кроме того, еще один несовершеннолетний с травмами отправлен в больницу. Кроме того, в ходе инцидента пострадала 51-летняя женщина, которая находилась поблизости. Она также госпитализирована.

«По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как писал сайт KP.RU, правоохранители полагают, что причиной смертельного инцидента в Химках могло стать неосторожное обращение с бытовым предметом. По данным корреспондента KP.RU Андрея Абрамова, по предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

Напомним, вечером 11 ноября в Подмосковье 10-летний мальчик поднял с земли неустановленное взрывное устройство, которое было замаскировано под подарочную упаковку. К ней была прикреплена 10-рублевая купюра. В результате взрыва ребенку оторвало пальцы.