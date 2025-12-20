СК завел дело после гибели подростка от взрыва в подмосковных Химках

Как отметили в ведомстве, предварительно установлено, что произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток. Кроме того, еще один несовершеннолетний с травмами отправлен в больницу. Кроме того, в ходе инцидента пострадала 51-летняя женщина, которая находилась поблизости. Она также госпитализирована.