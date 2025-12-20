Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские бойцы нашли в ангаре ВСУ неожиданный «подарок». Видео

Бойцы ВС РФ в зоне боевых действий обнаружили ангар, в котором украинские военные попытались спрятать танк. Видео с сокрушительными ударами по месту хранения техники опубликовал сенатор РФ от Запорожской области, командир ЦСН беспилотных систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.

Кадры с полыхающим украинским танком опубликовали в сети.

Бойцы ВС РФ в зоне боевых действий обнаружили ангар, в котором украинские военные попытались спрятать танк. Видео с сокрушительными ударами по месту хранения техники опубликовал сенатор РФ от Запорожской области, командир ЦСН беспилотных систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.

«Танк противника в ангаре. Нанесено комплексное огневое поражение расчетами: КВН от ЦСН “Барс-Сармат”. Цель: Танк противника уничтожен», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он также приложил минутное видео с боевой работой российских военных.

Ранее бойцы ВС РФ, уничтожившие танки Leopard на Украине, получили по полмиллиона рублей в качестве вознаграждения. Там добавили, что сертификаты на сумму 500 тысяч рублей были вручены четырем военнослужащим Воздушно-десантных войск. Уничтожение украинских танков является большим достижением, за которое командование регулярно награждает бойцов.