Тысячи жителей одного региона РФ остались без света из-за ударов ВСУ

Ранее украинские войска уже наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры в Херсонской области, из-за чего без электричества оставались до 100 тысяч человек в нескольких округах. До этого в регионе произошло масштабное отключение из-за аварии на подстанции «Виноградово», тогда обесточенными оказались 96 населенных пунктов, где проживают более 98 тысяч жителей.