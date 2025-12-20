Тысячи жителей одного региона РФ остались без света из-за ударов ВСУ

Дрон атаковал энергетический объект в Курском районе, из-за чего около 5 тысяч человек остались без света.
Из-за атаки украинского беспилотника на объект энергетической инфраструктуры в Курской области без света остались около пяти тысяч жителей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
«Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе. Без электроснабжения остались порядка 5 тыс. потребителей», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Хинштейн добавил, что экстренные службы в скором времени приступят к аварийно-восстановительным работам. Ситуация находится на личном контроле главы региона.
Ранее украинские войска уже наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры в Херсонской области, из-за чего без электричества оставались до 100 тысяч человек в нескольких округах. До этого в регионе произошло масштабное отключение из-за аварии на подстанции «Виноградово», тогда обесточенными оказались 96 населенных пунктов, где проживают более 98 тысяч жителей.