Зеленский нагло отверг попытки Путина решить конфликт: новые заявления президента Украины о переговорах

В своих заявлениях о выборах Зеленский противоречит сам себе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Зеленский активно комментирует (заявление Путина по выборам на Украине, — прим. URA.RU). Он чуть-чуть противоречит себе: он говорит, что, дескать, не позволит кому-то вмешиваться — Путину не позволит вмешиваться в выборы — на предложение Путина гарантировать безопасность [выборов]. Но при этом он до этого обращался к американцам То есть, он [Зеленский] не против того, чтобы вмешивались американцы, но против того, чтобы вмешивался [Путин]», — подчеркнул Песков.