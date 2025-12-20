Зеленский нагло отверг попытки Путина решить конфликт: новые заявления президента Украины о переговорах

Зеленский допустил вывод войск из Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский засомневался в достижении мира в украинском конфликте и отказался организовать голосование на предстоящих выборах на новых российских территориях. Эти заявления прозвучали как ответ российскому президенту Владимиру Путину, которые накануне, на «Прямой линии», призвал Киев к завершению боевых действий мирным путем. Также Зеленский, впику главе России, потребовал от Евросоюза всех замороженных на Западе российских активов. Подробнее о том, как украинский президент в очередной раз пытается сорвать все усилия Путина по достижению мира на Украине — в материале URA.RU.
Зеленский поставил под сомнение мир на Украине.
Зеленский выступил с заявлением, что мирного договора по украинскому конфликту может и не быть. Эти и другие слова украинского президента прозвучали в ходе пресс-конференции, на которой он был вместе с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Видео его выступления транслировал официальный YouTube-канал его офиса.
«Его может не быть. Его сегодня нет. Соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда конфликт остановлен», — распинался украинский президент на пресс-конференции.
Ранее, в ходе «Прямой линии», президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия хочет и готова урегулировать конфликт мирным путем. «Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами», — сказал российский лидер. Он выразил надежду, что в следующем году Россия жила в условиях мира и без военного конфликта.
Зеленский отказался проводить выборы на российских территориях.
Украина не будет проводить выборы в регионах, которые стали частью России по итогам референдумов. Среди этих регионов: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым.
«Украина не будет проводить выборы в утраченных регионах, ставших территорией России», — сказал Зеленский. Он подчеркнул, что проведение выборов на тех территориях, которые не контролирует Киев, невозможно.
Зеленский выступил против инициативы Путина о переговорах по Украине.
Ранее, в ходе «Прямой линии», Путин заявил, что Россия потребует обеспечить гражданам Украины, которые проживают на российской территории, возможность голосовать на предстоящих выборах нового украинского президента. По словам Путина, Киев должен гарантировать избирательные права всех граждан, в том числе тех, которые находятся за рубежом.
В своих заявлениях о выборах Зеленский противоречит сам себе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Зеленский активно комментирует (заявление Путина по выборам на Украине, — прим. URA.RU). Он чуть-чуть противоречит себе: он говорит, что, дескать, не позволит кому-то вмешиваться — Путину не позволит вмешиваться в выборы — на предложение Путина гарантировать безопасность [выборов]. Но при этом он до этого обращался к американцам То есть, он [Зеленский] не против того, чтобы вмешивались американцы, но против того, чтобы вмешивался [Путин]», — подчеркнул Песков.
Зеленский допустил вывод войск из Донбасса.
Украинский президент заикнулся о возможности вывода украинских военных из той части ДНР, которая пока контролируется Киевом. Однако при этом он заявил о необходимости ответных и зеркальных шагов со стороны РФ и создания свободной экономической зоны без военного присутствия.
«Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск», — заявил Зеленский. Так он отреагировал на мирные предложения США и России о том, что Киев должен вывести ВСУ из новых российских регионов.
Зеленский заявил, что выведет войска из Донбасса при некоторых условиях.
Украинский президент считает, что сохранение нынешнего положения по линии боевого соприкосновения является для него наиболее корректной позицией. Он отметил, что партнеры Киева знаю о его намерениях создать свободную экономическую зону, но окончательное решение, по его словам, за украинцами.
Путин не раз подчеркивал, что Россия добьется целей СВО, а одной из ключевых целей является освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей от войск Украины. На «Прямой линии» 19 декабря президент РФ отметил, что страна с самого начала говорила киевским властям оставить Донбасс и его жителей в покое и вывести оттуда военных ВСУ.
Зеленский требует замороженных денег России.
Украина надеется на использование всех 210 миллиардов евро, которые являются активами РФ и заморожены в банках Европы. Европейские страны в последнее время тщетно пытаются найти способы вывести эти деньги, чтобы отправить часть из них Киеву, а часть оставить себе. Но они сталкиваются с противодействием Бельгии, в регуляторах которой сосредоточена большая часть российских денег.
«Мы рассчитываем на использование всех 210 миллиардов российских активов», — заявил Зеленский. В своем telegram-канале он также сыпал комплиментами своим европейским союзникам по поводу того, что те решили выделить Киеву 90 миллиардов евро в ближайшие годы. Ранее о таком шаге заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
Ранее Путин в ходе «Прямой линии» охарактеризовал инициативы Евросоюза по изъятию российских активов даже не кражей, а откровенным грабежом. Он также подчеркнул, что реализация подобных мер подорвет доверие к европейской финансовой системе и пообещал ответные шаги России.
Зеленский заявил о новом формате переговоров.
США предложили формат прямых переговоров с участием представителей России, Украины и Европы, сообщил Зеленский. По его словам, это предложение поступило секретарю Совета нацбезопасности Рустему Умерову во время его встречи с американскими представителями в декабре 2025 года.
«Они предложили такой формат, насколько я понимаю: Украина, Америка, русские, и, так как там есть представители Европы, то и наверное Европы», — сказал он. По словам Зеленского, Киев, который несколько раз прекращал все мирные переговоры по завершению конфликта, якобы поддерживает эту инициативу.
Ранее Путин подчеркивал, что Европа не может требовать участия в переговорах по Украине, хотя Россия не против этого. По словам президента, они должны требовать этого не от РФ, а от своих вассалов, как делали это на протяжении тысячелетий. Москва же не собирается отказываться от диалога с ними.