ВСУ атаковали энергообъект в Курском районе, 5 тысяч человек остались без света

Хинштейн уточнил, что в результате удара было нарушено электроснабжение нескольких населённых пунктов. По его словам, аварийные бригады в ближайшее время приступят к восстановительным работам. Хинштейн отметил, что специалисты уже получили необходимые указания и работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома жителей.