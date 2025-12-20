Ричмонд
ВСУ атаковали энергообъект в Курском районе, 5 тысяч человек остались без света

Беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры и оставил без света около 5 тысяч человек в Курском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что в результате удара было нарушено электроснабжение нескольких населённых пунктов. По его словам, аварийные бригады в ближайшее время приступят к восстановительным работам. Хинштейн отметил, что специалисты уже получили необходимые указания и работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома жителей.

Ранее сообщалось, что вооружённые силы Украины атаковали дронами несколько населённых пунктов в Белгородской области. Удары пришлись на период проведения прямой линии президента РФ Владимира Путина.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

