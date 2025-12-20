Ричмонд
Тела двух подростков нашли в гараже в Калужской области

В гаражном боксе поселка Воротынск Бабынинского района Калужской области были найдены тела двух несовершеннолетних. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Погибшим было 16 и 17 лет, у них обнаружены признаки отравления угарным газом. Еще один юноша, 19 лет, был госпитализирован.

Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

— Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые экспертизы, проводят допросы лиц. В ходе расследования будут установлены детали произошедшего, — говорится в публикации.

В октябре в поселке Магистральном Иркутской области в автомобиле Lada Kalina, припаркованном на автозаправочной станции, нашли трех мужчин, насмерть отравившихся угарным газом.